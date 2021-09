Settembre del Moscato di Scanzo: gli eventi della quarta e ultima settimana

Scanzorosciate. Tutto pronto per l’ultima settimana in compagnia del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” con tantissime le iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del territorio.

Giovedì 23 settembre il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo vi aspetta nella sua affascinante sede dalle ore 18:00 per “Moscato Gastronomico”, un appuntamento in collaborazione con il Gruppo Gastronomi e Salumieri di ConfCommercio Bergamo per degustare il pregiato passito accompagnato ai formaggi della bergamasca .

Venerdì 24 settembre presso il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo potrete partecipare, alle ore 21:00, a “I Tre Moscatieri”, un viaggio sensoriale nella degustazione di 3 diversi Moscato di Scanzo, un modo per scoprire il caleidoscopio di sfumature, profumi e sentori.

Venerdì 24 e sabato 25 settembre l’Assessorato alla Cultura organizza lo spettacolo “Saga Noir”, che si terrà alle ore 21:00 presso l’Apicoltura Martellini e sarà accompagnato da una degustazione di vino e miele.

Sabato 25 settembre alle ore 16:00 presso l’Hotel San Rocco si terrà la conferenza, inserita nelle attività del Progetto Coglia, dedicata al noto condottiero Francesco Martinengo Colleoni a cui Scanzorosciate ha dato i natali. A seguire, presso la sede della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi sarà possibile visitare la mostra dedicata con degustazione di Moscato di Scanzo e dolci del territorio.

Per una domenica tra arte, storia, natura ed enogastronomia, il gruppo CustodiS vi accompagnerà alla scoperta del nostro territorio, tra borghi, sentieri collinari e degustazione in cantina.

Imperdibile l’appuntamento in collaborazione con l’Ente di Promozione Turistica Terre del Vescovado e Orobie4Trekking con “Aperitivando lungo le strade vino” escursione sulle dolci colline di Scanzorosciate con performance artistica e degustazione di Olio Extravergine d’Oliva.

Inoltre, durante tutti i weekend, potrete vivere in sicurezza le cantine di Scanzorosciate e assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo. Ogni fine settimana troverete prelibati menu a km0, presso gli agriturismi e i ristoranti di Scanzorosciate, ma anche aperitivi, gelati e degustazioni.

Un ultimo weekend assolutamente da non perdere per vivere il nostro territorio e i suoi pregiati prodotti enogastronomici. Scopri tutte le informazioni sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it e prenota la tua esperienza!