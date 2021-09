Attività ferme per Covid, aiuti economici dalla Regione

La Regione Basilicata ha approvato un primo elenco di attività a cui assegnare aiuti economici per la crisi scaturita dall’emergenza Covid. Le prime beneficiarie sono 279 e si tratta di conduttori di impianti sportivi (comprese le palestre) e b&b senza partita Iva che sono tra le categorie sostenute dall’avviso pubblico ”Sostegno alle attività ferme”.In totale in questa prima tranche sono stati liquidati 558.000 euro. In base all’avviso, pubblicato a maggio, viene assegnato un contributo a fondo perduto variabile tra 2.000 e 10.000 euro per aiutare quelle attività che rientrano fra le… Source