Dopo oltre 2 anni torna sul lungomare di Bari la ruota panoramica con Aperol Together We can, l’iniziativa firmata Campari che fino al 25 settembre animerà la città con un evento che coinvolgerà tantissimi giovani, operatori commerciali, le istituzioni e le associazioni di categoria attraverso una serie di attività di animazione e promozione del territorio.

La ruota panoramica installata in largo Giannella è una vera e propria installazione interattiva. All’interno delle cabine della ruota infatti, i baresi potranno dare sfogo a tutte le loro doti canore dando vita a un divertente karaoke unico nel suo genere.

L’articolo Bari, il primo giro della ruota panoramica: prima serata tra spritz e karaoke proviene da Telebari.