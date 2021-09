Bergamo, fantoccio in tuta bianca fuori dal provveditorato, arriva la Digos

Bergamo. Un fantoccio bianco, abbigliato come un addetto alla sanificazione, è stato lasciato da ignoti al cancello principale dell’Ufficio Scolastico Provinciale di via Pradello 12.

È la sorpresa, poco gradita, che si sono trovati i dipendenti nella mattinata di giovedì 23 settembre: immediata la segnalazione alle autorità, con la Digos di Bergamo che in pochi minuti si è recata sul posto per verificare il fatto.

Al momento gli elementi a disposizioni sembrerebbero escludere il gesto intimidatorio: il manichino non aveva scritte particolari, se non alcune riconducibili alla professione del collaboratore scolastico, indossava una tuta bianca integrale e tutti i dispositivi di protezione individuale che ormai abbiamo imparato a conoscere.

Più semplice, invece, che si possa trattare di un segnale di protesta per le nuove normative vigenti che impongono alle scuole un’attenzione certosina sulle questioni sanitarie.

Qualche elemento in più probabilmente lo si potrà avere dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza dell’edificio, alcune delle quali puntano proprio in direzione dell’ingresso dell’ex provveditorato.

La dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Patrizia Graziani analizza con lucidità: “Non ci siamo lanciati in alcuna interpretazione, non ci siamo spaventati e non abbiamo vissuto il fatto come una intimidazione – spiega – Abbiamo avvisato la Digos perchè in ogni caso non è normale trovare un manichino all’ingresso e ci affidiamo al loro lavoro per comprendere meglio i contorni della vicenda”.