Il Cagliari ha ripreso subito gli allenamenti dopo la gara di ieri: iniziata la preparazione alla gara contro il Napoli

Il Cagliari si è allenato nella mattinata di oggi al Centro sportivo di Assemini: per i rossoblù di mister Mazzarri è tempo di preparare la gara di Napoli, in programma domenica 26 allo stadio “Diego Armando Maradona” (ore 20.45), posticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A.

Due i gruppi di lavoro: esercizi di scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati ieri sera in partita; per gli altri la sessione è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli e delle esercitazioni atletiche. A seguire possesso palla e partitella a campo ridotto. Ha proseguito le terapie Damir Ceter.

Venerdì pomeriggio rossoblù in campo per una nuova seduta.

L’articolo Cagliari, le ultime da Asseminello: iniziata la preparazione al Napoli proviene da Cagliari News 24.