Cagliari, le ultime dall’infermeria: 3 giocatori lontani dal recupero, bene Godin e Strootman

Le ultime dall’infermeria in casa Cagliari: Godin e Strootman recuperati, 3 giocatori out per almeno un mese

Come riporta L’Unione Sarda il Cagliari può contare nuovamente su Diego Godin e Kevin Strootman tornati ieri in campo per 45 minuti e ora si preparano alla delicata sfida con il Napoli allo stadio Maradona.

Chi invece dovrà stare ancora fuori fino ad ottobre sono Damir Ceter, Paolo Faragò e Riccardo Ladinetti: quest’ultimo si sottoporrà ad una nuova visita medica per poter ricevere l’idoneità all’attiva sportiva.

