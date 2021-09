Cagliari, ora testa al Napoli. Oggi la ripresa degli allenamenti

Il Cagliari “archivia” la sconfitta con l’Empoli e inizia a pensare a come affrontare il super Napoli di Spalletti

La sconfitta di ieri contro l’Empoli sarà dura da digerire per il Cagliari. Il match ha fatto venire a galla tutti i problemi di una squadra che, come ha affermato lo stesso tecnico Walter Mazzarri, ha tanto lavoro da fare su tutti i livelli.

Il ko pesa come un macigno ma non c’è tempo di piangersi addosso. Come riferisce L’Unione Sarda, i rossoblù devono ora concentrarsi sul match di domenica contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, un match che dovrà essere affrontato con uno spirito e un atteggiamento totalmente opposto a quello visto ieri all’Unipol Domus.

La preparazione alla sfida contro i partenopei è iniziata questa mattina al Centro Sportivo di Assemini.

