Carfagna ad Agnone: “Più mi occupo delle aree interne, più me ne appassiono”

AGNONE – “Più mi occupo delle aree interne, più me ne appassiono. Ora con i finanziamenti e le procedure semplificate abbiamo una grande possibilità: possiamo spezzare il circolo vizioso di spopolamento, mancanza di lavoro e assenza di servizi e cambiare la vita di oltre 10 milioni di cittadini italiani”.

Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), che ieri è stata ad Agnone, presso il Teatro Italo-Argentino, per la presentazione dell’Accordo per il rilancio dell’area dell’Alto Medio Sannio.

