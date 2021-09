Covid, Lorini: “In terapia intensiva troppi pazienti non vaccinati, per scelta o perché emarginati”

Bergamo. I pazienti Covid, all’ospedale Papa Giovanni, si sono rivisti da un pezzo. Sembra già lontano quel 13 luglio, giorno in cui la terapia intensiva era stata dichiarata per la prima volta “Covid free” nel 2021, tant’è che verso metà agosto si era già registrato qualche nuovo accesso.



“Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo trattato circa 30 pazienti – fa sapere Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e Area critica dell’ospedale bergamasco -. Troppi, quasi tutti non vaccinati per scelta. I restanti sono persone ai margini della società, che per diverse ragioni non hanno potuto accedere alla campagna vaccinale”. Ma rispetto ai no-vax sono comunque una minoranza.

“Distinguiamo – precisa Lorini -. C’è chi ha paura del vaccino, si lascia sopraffare dai dubbi ma non è per forza contrario. E chi, invece, sceglie deliberatamente di non farlo per convizione. Ecco, di persone così ne ho viste tante arrivare in ospedale per poi abbondantemente, e tardivamente – sottolinea – pentirsi. ‘Come sono stato stupido’, mi dicono, oppure: ‘come ho fatto a credere a certe cose’…”.

Mercoledì 22 settembre al Papa Giovanni si contavano 39 pazienti Covid: 31 in degenza e 8 in terapia intensiva. “L’età e le caratteristiche cliniche dei pazienti non sono cambiate. La gravità della malattia è la sempre la stessa e riguarda soprattutto persone comprese tra i 45 e gli 80 anni di età. La stragrande maggioranza – rimarca Lorini – non sono vaccinate. Quasi tutte a dire il vero”.

Il medico del Papa Giovanni non se la sente di fare previsioni in vista dell’autunno e dell’inverno. “La mia speranza – si limita a commentare – è che se la gente continuerà a vaccinarsi e le terze dosi ingranano a dovere, l’inverno possa chiudersi con 150 al massimo 200 posti letto per pazienti Covid negli ospedali lombardi. Nella prima ondata eravamo arrivati a 1.450, nella seconda a 950. Se chiudessimo a 200 sarebbe un buon risultato”.

Ma la luce in fondo al tunnel, è vicina o ancora si fatica a vedere? “Il tema vero è che bisogna smetterla di guardare solo in casa propria. Il virus non interessa solo Bergamo, La Lombardia, l’Italia e l’Europa – conclude Lorini -. Questa è una battaglia che il mondo vince o perde insieme. Se i paesi ricchi si vaccinano, ma la gente continua ad avere relazioni con l’India, l’Africa o altri paesi dove non si vaccina, non so quando finirà”.