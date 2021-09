Dopo Piazzolo anche Cassiglio ha vaccinato tutti con la prima dose: i dati Comune per Comune

Bergamo. L’88,6% dei bergamaschi ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 78,9% anche la seconda: è l’ultimo aggiornamento sull’evoluzione della campagna vaccinale in provincia di Bergamo, che continua su ritmi costanti.

Dopo le recenti decisioni sul Green Pass per i lavoratori, si è rialzato il numero delle prime somministrazioni: 10.788 negli ultimi otto giorni (da martedì 14 a mercoledì 22 settembre), con il totale complessivo salito a 839.070.

Significa che rimangono ancora 107.736 cittadini che non hanno aderito alla campagna, per scelta o per condizioni cliniche che al momento ne impediscono la vaccinazione.

Nello stesso lasso di tempo, invece, sono state somministrate 23.505 seconde dosi: dall’inizio della campagna 746.781 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, su una popolazione target di 946.806 persone.

Dopo Piazzolo, che lo aveva già fatto la scorsa settimana, anche Cassiglio arriva al 100% di popolazione vaccinabile coperta dalla prima dose: Bergamo è l’unica provincia con due Comuni che hanno raggiunto il target.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

var divElement = document.getElementById(‘viz1632336876456’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’827px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’827px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’727px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);