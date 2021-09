Fino a sabato bel tempo stabile

Con Maurizio Signani e il bollettino del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire se il bel tempo proseguirà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determinerà fino a sabato compreso tempo stabile e accompagnato da temperature che da venerdì vedranno un lieve aumento specie nei valori massimi. Un peggioramento del tempo è atteso dalla giornata di domenica, per l’arrivo di una nuova perturbazione Atlantica.

Giovedì 23 settembre 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile con la sola presenza di locali addensamenti al mattino specialmente lungo i rilievi prealpini, in dissolvimento successivo durante la prima parte della mattinata. Cieli a seguire in prevalenza sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio per locali ed esili velature in transito. Sereno ovunque in serata.

Temperature: Temperature stabili comprese fra 12 e 15gradi in pianura. Massime anch’esse generalmente stazionarie fra 22 e 25 gradi.

Venerdì 24 settembre 2021

Tempo Previsto: Bel tempo su tutto il territorio regionale con cieli generalmente sereni sin dal mattino sia in pianura che in montagna per tutto l’arco della giornata.

Temperature: Temperature minime stabili comprese fra 12 e 15gradi in pianura, con locali punte di 16gradi nei grandi centri urbani. Massime in lieve aumento comprese generalmente fra 24 e 26 gradi.

Sabato 25 settembre 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile con il disturbo di nuvolosità medio alta in transito, in un contesto di cieli generalmente poco nuvolosi e senza fenomeni.

Temperature: Temperature minime stabili comprese fra 12 e 15gradi in pianura. Massime anch’esse sempre stabili comprese generalmente fra 24 e 26 gradi.