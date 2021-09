Fino all’ultimo battito, Reprisal o Norma? La tv del 23 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 23 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Fino all’ultimo battito”, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi.

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni è Primario di Cardiochirurgia. È innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo passo falso.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.20 spazio a una nuova puntata di “Star in the star”, condotto da Ilary Blasi

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Widows – Eredità criminale”; su Rai4 alle 21.20 “Reprisal”; su La7D alle 21.30 “È arrivato nostro figlio”; su La5 alle 21.05 “The wedding date – L’amore ha il suo prezzo”; e su Iris alle 20.55 “Daylight – Trappola nel tunnel”.

Su Rai5 alle 20.50 andrà in scena “Norma”. Dal Teatro Massimo Bellini di Catania verrà proposto questo spettacolo, con la regia di Davide Livermore. Nel cast Stefan Pop, Dario Russo, Marina Rebeka, Annalisa Stroppa, Tonia Langella e Saverio Pugliese.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago Med”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Devil”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai