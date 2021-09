Gioia, rubano auto e si schiantano contro un albero dopo inseguimento di 40 chilometri: arrestati

Hanno rubato un’auto a Gioia del Colle poco dopo le 4 del mattino, sono stati intercettati dai carabinieri e hanno dato vita a un inseguimento lungo 40 chilometri convinti di farla franca. Alle fine, però, si sono schiantati contro un albero e sono stati arrestati. Protagonisti della vicenda due pregiudicati di Bitonto, di 41 e 48 anni, più un terzo uomo di 53 anni, anche lui bitontino, che con funzioni di palo viaggiava a bordo di un’altra auto. Tutti e tre dovranno difendersi dall’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’inseguimento, iniziato sulla provinciale Gioia-Acquaviva, in direzione Acquaviva, è terminato lungo la provinciale Sannicandro-Bitetto, quando il ladro alla guida della berlina rubata ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un albero di ulivo dislocato lungo il ciglio stradale. I due fuggitivi a bordo del veicolo, entrambi feriti, sono stati subito trasportati in ambulanza a Bari, dove uno, il 48enne, è ancora ricoverato presso il reparto di detenuti del Policlinico. Gli altri due componenti della banda, invece, sono stati portati in carcere.

