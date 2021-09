I giovani incontrano gli ospiti di Molte Fedi: da Calabresi ad Agnese Moro

Cenare insieme, parlare liberamente, confrontarsi su alcune tematiche significative del nostro presente. Nasce “Fuori Fuoco”, un ciclo di incontri per under 32 con Agnese Moro e Adriana Faranda, Mario Calabresi e Fabrizio Barca.

“L’idea – dichiara Dario Acquaroli, membro della presidenza delle Acli provinciali – è quella di offrire uno spazio in cui gli under 32 possano dialogare più da vicino con alcuni ospiti di Moltefedi, condividendo anche la cena. Quest’anno, nonostante la modalità online, le restrizioni sui posti inevitabilmente escludono una buona parte di partecipanti. Per questo abbiamo scelto di creare uno spazio privilegiato per i giovani, cercando di salvaguardare un’oasi di discussione. L’intento è aprire finestre su alcune questioni ai margini del dibattito con uno sguardo divergente sul presente. Giovedì 30 settembre dalle 17.30 alle 19.30 ospiteremo Agnese Moro e Adriana Faranda e parleremo di giustizia riparativa nell’incontro Il coraggio del perdono” cui seguirà un’apericena. Martedì 5 ottobre dalle 18.30 alle 20.15 presso lo spazio giovani L’Hobbit di Celadina dialogheremo con Mario Calabresi, scrittore e giornalista, cercando di comprendere cosa significhi ripensare le forme e l’evolversi della comunicazione. Con Fabrizio Barca, coordinatore del Forum sulle Disuguaglianze, mercoledì 20 ottobre dalle 18.30 alle 20.45 presso il Bombonera Social Pub affronteremo la questione delle disuguaglianze, provando a intuire prospettive possibili. L’unica richiesta che faremo ai partecipanti è quella di portare interrogativi e domande da sottoporre liberamente ai relatori, in modo tale da creare un’atmosfera di scambio libera e anche un po’impertinente”.

Il costo singolo di ogni appuntamento è di 10€. Per partecipare è necessaria la tessera ACLI (sottoscrivibile su aclibergamo.it/tesseramento) o la card di Moltefedi.

Per iscriversi occorre compilare il form su moltefedi.it/giovani.