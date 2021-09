L’antico forno del 1500 di Bari vecchia apre al pubblico: visita nelle stanze segrete dell’Isolato 49

È l’unico esempio a Bari di un intero isolato che conserva ancora l’assetto medievale. Al suo interno è possibile ammirare un pregevole forno da pane di epoca rinascimentale (generalmente non visitabile), rimasto in uso dal Cinquecento sino agli anni Ottanta del secolo scorso, come ‘forno di quartiere’. Sabato 25 settembre 2021 il Segretariato regionale del MiC per la Puglia apre al pubblico le sue “stanze segrete” con visita all’antico forno dell’Isolato 49 nella città vecchia di Bari. Un’occasione unica, resa possibile nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

La visita al forno “incastonato” nella corte del cosiddetto “Isolato 49” si offre come occasione di scambio e di confronto con giovani, cittadini e turisti, spiega il MiC. L’isolato attualmente ospita gli uffici del Segretariato regionale del Ministero della Cultura ed è un aggregato di corpi di fabbrica che conserva l’assetto originario dell’impianto medioevale. Unico esempio rimasto a Bari.

Il cuore dell’isolato racchiude un pregevole forno da pane di epoca rinascimentale, che rimanda alla consuetudine della cottura di pane in forni di quartiere gestiti da fornai che ne consentivano l’utilizzo anche a privati. L’iniziativa si inserisce nello spirito delle Giornate per promuovere e condividere l’apertura di luoghi solitamente non accessibili al pubblico. Si intende cogliere l’occasione per proporre ai visitatori, una suggestiva narrazione della storia millenaria dell’intera città di Bari.

La manifestazione si svolgerà sabato 25 settembre 2021, con ingresso gratuito dalle 9.30 alle 12 (la visita dura 30 minuti circa). La prenotazione è obbligatoria: è possibile prenotare inviando una mail a sr-pug.comunicazione@beniculturali.it oppure telefonando al numero 080-5281111 da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 13. Ulteriori prenotazioni saranno possibili, fino a esaurimento dei posti disponibili, sabato 25 settembre 2021 nell’info point istituito presso la sede del Segretariato Regionale della Puglia, Strada dei Dottula (Isolato 49) a partire dalle 9.30 e fino alle 12.

In ottemperanza alle vigenti normative anti Covid-19 e per consentire il distanziamento interpersonale, la visita sarà effettuata per gruppi di massimo 5 persone munite di mascherina. La prenotazione è obbligatoria e l’accesso sarà consentito solo a chi sia in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 in formato digitale o cartaceo.

