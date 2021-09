Mercato professionisti in pillole, 22 settembre

Mercato professionisti in pillole, 22 settembreIl passaggio del club nelle mani del fondo 777Partners pottrebbe spalancare le porte al ritorno dell'attuale ds del Padova in rossoblù. Presto arriveranno novitàL'ex centravanti del Chievo è stato offerto al club di Renzo Rosso, c he però non pare intenzionato ad acquistarloContratto annuale per il laterale, che sarà il secondo acquisto sul mercato degli svincolati in pochi giorni dopo Alcibiade Source