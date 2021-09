Morto a 38 anni schiacciato da una bobina: a processo i datori di lavoro

Bergamo. Morì dopo 13 giorni di agonia all’ospedale Papa Giovanni Matteo Regazzi, elettricista 38enne delle Ghiaie di Bonate Sopra, che lunedì 5 novembre 2018 rimase schiacciato sotto il peso di una bobina mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione alla Diesse Rubber Hoses spa di Filago.

Per quella tragedia mercoledì mattina il giudice per le indagini preliminari Donatella Nava ha rinviato a giudizio il carrellista e il titolare dell’azienda dove avvenne l’infortunio, il responsabile della Elettrobonatese di Bonate Sopra, la ditta esterna per cui lavorava Regazzi, e anche le due società.

Il 38enne quel giorno era impegnato in un’attività di manutenzione nella ditta, che si trova lungo la strada provinciale che da Ponte San Pietro porta a Capriate San Gervasio. Mentre stava avvolgendo una matassa di cavi, venne investito e colpito alla testa da una pesante bobina caduta da un carrello elevatore, guidato dall’autista finito a processo.

Il gip ha accolto le richieste del pubblico ministero Giancarlo Mancusi, secondo il quale la disgrazia si sarebbe potuta evitare. Secondo la procura, in particolare, all’interno dell’azienda non venivano utilizzati carrelli consoni al trasporto di bobine da centinaia di chili. Non a caso dopo quell’episodio la Diesse Rubber Hoses avrebbe cambiato il sistema di trasporto, sostituendolo con mezzi adatti a materiale di quel peso.

Nel corso dell’udienza preliminare di mercoledì sono state ascoltate le testimonianze dei tecnici dell’Ats e del medico del Pronto soccosro che per primi arrivarono sul posto e cercarono di salvare la vita a Matteo. Il processo è stato aggiornato al 20 ottobre, quando saranno sentiti i periti della procura che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e quelli che hanno valutato la contabilità dell’azienda, per capire se possa aver risparmiato limitando così la sicurezza dei lavoratori.