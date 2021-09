Mourinho ha parlato del derby di domenica soffermandosi sull’espulsione di Pellegrini e su chi potrebbe prendere il suo posto

Mourinho ha parlato del derby di domenica soffermandosi sull‘espulsione di Pellegrini e su chi potrebbe prendere il suo posto. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn nel post partita:

«Non conosco i meccanismi legali nel calcio italiano ma mi piacerebbe. Dobbiamo fare di tutto per farlo giocare, ho dei dubbi che solo una persona possa dire che è un secondo giallo meritato. Per questo non posso dire chi giocherà domenica»

L’articolo Mourinho: «Non so chi giocherà al posto di Pellegrini» proviene da Lazio News 24.