Muriqi: «Anche se gioco solo 5 minuti, do il cuore per questo club»

Al termine del match contro il Torino, Muriqi è intervenuto a Lazio Style Radio per commentare il risultato

GARA – «Torino squadra molto aggrassiva, ma sapevamo sarebbe stato difficile. Abbiamo conquistato il rigore all’ultimo minuto e siamo contenti perchè un punto è meglio di zero e lo meritavamo. Giochiamo ogni tre giorni e c’è un po’ di stanchezza, ma siamo giocatori e lavoriamo bene. Abbiamo fatto una settimana intensa di allenamenti, ora ci concentriamo sul derby».

PRESTAZIONE – «Non vogliamo giocare con le palle alte, io sto cercando di aiutare sempre i compagni, anche se entro 10 minuti io do il mio cuore. Sto cercando di dare tutto per uesto club».

MORALE – «La Lazio è una squadra che non può essere contenta per un punto, ma oggi era imprtante prima del derby. In questi tre giorni dobbiamo lavorare di più per portarlo a casa».

