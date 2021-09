Politiche sociali Catanzaro, Granato: “Lostumbo si dimetta”

“Al Comune di Catanzaro succede quello che temevamo, e che avevamo già denunciato qualche settimana fa: all’assessorato ai Servizi sociali, il padre di un ragazzo affetto da autismo non riesce ad avere udienza da giorni (come testimonia anche un video postato sui social) e gli uffici competenti invece di onorare il servizio con l’esercizio delle funzioni per cui vengono pagati dallo Stato, con le tasse dei contribuenti, giocano alle tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. Ed è perfino iniziata la caccia all’uomo: che fine ha fatto l’assessore Lostumbo? Ci rivolgeremo a ‘Chi l’ha visto’”. E’ quanto afferma la senatrice Bianca Laura Granato (L’Alternativa c’è) che ha raccolto lo sfogo di un genitore, facendo propria la denuncia diffusa sui social, che cerca di mettersi in contatto da giorni con gli uffici competenti dell’Assessorato alle Politiche sociali, e con l’assessore comunale al ramo, per avere notizie della possibilità di realizzare un “Progetto Vita” per il proprio figlio affetto d’autismo.

“Questo padre che lotta quotidianamente per garantire al proprio figlio una esistenza dignitosa attraverso il sostegno che gli viene riconosciuto dalla legge vuole semplicemente avere notizie della possibilità che il Comune predisponga un progetto individuale, per come previsto dalla legge – spiega la senatrice Granato -”

“Se l’assessore Lostumbo non è informato – Conclude Granato – o non è documentato, o non riesce a dare risposte e non ha gli strumenti o il coraggio di affrontare direttamente questo padre e cittadino, faccia un favore alla comunità: si dimetta, ci liberi dalla sua incompetenza. Io comunque la prossima settimana mi recherò personalmente negli uffici dell’Assessorato per cercare di incontrare l’assessore e venire a capo della situazione, verificando la possibilità di dare risposte positive a questo cittadino. Nella speranza di trovare qualcuno che sappia di cosa stiamo parlando”.