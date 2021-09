Finalmente ci siamo! Parte domenica prossima 26 settembre il torneo di Prima Categoria.

Un campionato tanto atteso per tutte le squadre partecipanti, che in estate hanno lavorato tantissimo per organizzare i propri organici.

Si presenta, ai nastri di partenza, un torneo equilibrato, arricchito anche dalla presenza di moltissimi calciatori che hanno calcato campi di categoria superiore.

Dodici le squadre pronte al via e tra queste figurano quattro agrigentine: Atletico Favara, Empedoclina, Ravanusa e Gemini.

L’unica a debuttare in casa è l’Atletico Favara (nella foto), mentre le altre tre sfideranno fuoricasa Don Bosco Mussomeli (Empedoclina), Real T. Bellaville (Ravanusa) e Sportin Termini

Atletico Favara – Sciara

Bagheria Città delle Ville – Sommatino

Don Bosco Mussomeli – Empedoclina

Masterpro Calcio – Aspra

Real T. Bellaville – Ravanusa

Sporting Termini – Gemini

L’articolo Prima Categoria B, quattro agrigentine al via sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.