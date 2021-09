Riapre Sala Scicluna a Torino con la musica classica ed uno spettacolo su Pavese

Uno spazio polivalente, votato alla libera fioritura delle arti in un quartiere periferico e multiculturale, dove l’incontro tra i diversi linguaggi espressivi genera valore umano arricchendo gli animi e sensibilizzando alla bellezza condivisa. Sala Scicluna, in via Renato Martorelli 78, cuore di Barriera di Milano a Torino, torna ad accogliere spettacoli, concerti ed eventi letterari ……Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it