Ricercato campano arrestato a Larino. Raffica di controlli e multe in Basso Molise, una segnalazione per droga

Vagava in una zona isolata in territorio di Larino. I carabinieri, dopo averlo notato, si sono insospettiti e immediatamente hanno verificato le sue generalità. Da un controllo approfondito, effettuato attraverso la banca dati, i militari hanno scoperto che l’uomo era inserito nell’elenco di persone da ricercare, perché doveva scontare una pena di oltre 3 anni di carcere. Subito il pregiudicato è stato sottoposto al controllo delle impronte digitali e per lui, un uomo originario della Campania, sono scattate le manette ed è stato accompagnato in carcere.

Ma è stata una notte di controlli in tutto il Basso Molise, con oltre un centinaio di soggetti e di autovetture controllati. L’attività di prevenzione e controllo sul territorio ha portato anche alla segnalazione alla Prefettura di un soggetto, anche egli già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di due grammi di cocaina.

Numerose sono state inoltre le contravvenzioni comminate per violazioni al Codice della Strada.