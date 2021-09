Sbloccati 160 milioni del fondo riqualificazione piccoli comuni

Sbloccato fondo riqualificazione piccoli comuni. Lo riferisce Roger De Menech al termine dei lavori in commissione Ambiente.

Roma, 23 settembre 2021 Grazie a un’interrogazione dei parlamentari del Partito democratico in commissione Ambiente della Camera è stato sbloccato l’iter del ‘Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni’ con cui verrano erogati 160 milioni di euro alle amministrazioni per investimenti, tra l’altro di sistemazione di edifici pubblici, tutela ambientale, dei beni culturali, tutela dal rischio idrogeologico e sicurezza stradale. Lo riferisce il deputato bellunese Roger De Menech, spiegando come il senso della richiesta fosse proprio lo sblocco dei provvedimenti attuativi di spesa della legge 158 del 2017.

La viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Teresa Bellanova, rispondendo agli interroganti ha assicurato che si è provveduto “alla redazione dello schema di DPCM relativo al Piano che verrà sottoposto alla Conferenza unificata per la prescritta intesa nella prima seduta utile”. La rappresentante del governo ha infine evidenziato che gli “uffici del MIMS hanno già predisposto una nota metodologica per l’individuazione dei criteri di selezione dei progetti e di attribuzione dei punteggi per ciascuna tipologia di intervento, da inserire nei bandi pubblici che saranno predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”.

«I 160 milioni previsti dalla legge per i piccoli comuni sono importanti per sostenere le amministrazioni sul fronte tecnico, amministrativo e funzionale nell’attuazione del Pnrr», commenta De Menech. «Per questo occorre sbloccare rapidamente le risorse e metterle a disposizione dei comuni che decideranno di lavorare insieme, secondo i principi sanciti dalla norma».

«Il provvedimento», conclude il deputato, «avrà un impatto soprattutto sui nostri comuni delle terre alte».

