Seconda Categoria A, l’ambizione dell’Alessandria della Rocca

L’unica agrigentina di Seconda Categoria Girone A partecipante a questo campionato è l’Alessandria della Rocca, per per motivi logistici ha preferito confrontarsi contro avversarie più vicine al proprio territorio.

Si tratta di un girone monco con sole 11 squadre partecipanti, per cui a turno, una volta la settimana, una dovrà osservare un turno di riposo.

Proprio alla prima giornata, toccherà all’Alessandria della Rocca fermarsi.

Il quadro completo della prima giornata:

Belice Sport – Sporting Paolini –

Margheritese 2018 – Castronovo –

Primavera Marsala – Calatafimi Don Bosco –

Regina Mundi – Colomba Bianca –

Velvet Bolognetta – Belsitana –

Riposa: Alessandria D.Rocca 2016

