Selvapiana, è fatta: agibilità per 7500 spettatori. C’è la deroga in attesa dei lavori

Per il match Campobasso-Andria di domenica 26 settembre è stata concessa l’agibilità per 7500 spettatori. E contro i pugliesi a Selvapiana saranno 3750 i tifosi a sedere sugli spalti per via della normativa anti-covid che il governo dovrebbe modificare già dal primo ottobre. Si passerà infatti dall’attuale 50% di capienza al 75-80%.

Insomma, è fatta. La Commissione di Vigilanza – che questa mattina è tornata allo stadio di contrada Selvapiana – ha detto “sì”.

I lavori più urgenti che comunque dovranno essere realizzati riguardano l’aumento dell’altezza per altri 30 centimetri della recinzione che delimita il parcheggio destinato ai tifosi ospiti e la sala Gos (destinata alle forze di polizia) che dovrà essere interessata da un intervento di sicurezza.

Al momento un lato del parcheggio ospiti sarà chiuso in attesa dei lavori. Il sindaco ha già annunciato tuttavia che sono stati stanziati ulteriori 40mila euro per adeguare il divisorio dei parcheggi mentre la società del Campobasso si preoccuperà di adeguare alle prescrizioni previste la ormai famosa sala Gos.

La piazza del capoluogo – che dopo oltre 30 anni aveva iniziato a respirare fiducia ed ottimismo grazie al calcio professionistico – adesso può tornare a farlo senza dubbi né incertezze.

La presenza dei tifosi cambia la fotografia e la colonna sonora delle partite. Sono quei cori e le mani che si alzano ad amplificare le emozioni e il pathos dello sport. Erano anni che questa città aspettava. Dal 13 giugno scorso in migliaia avevano iniziato a sognare e adesso il sogno può continuare.