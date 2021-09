Sersale, incontro su conseguenze ludopatia

Ludopatia: se ne parla nel centro presilano e non si minimizzano i rischi.

Sabato prossimo, 25 settembre 2021, ore 18, presso chiesa madre S. Maria del Carmelo, è in agenda un incontro sul tema “Il gioco che non ci piace”. L’obiettivo è quello di fare prevenzione in materia di dipendenza e assuefazione da gioco d’azzardo.

I numeri sul dilagante fenomeno fanno paura e spesso le conseguenze sono deleterie per chi è affetto da ludopatia con riflessi su cerchia familiare.

L’iniziativa è promossa dal Centro calabrese di solidarietà, rappresentato qui da Francesco Pitera’, e dal parroco di Sersale don Fabio Rotella.

Spazio anche alle testimonianze di chi ha tanto da raccontare in tema di dipendenze dal gioco.