Sottosegretario alla sanità in visita a Fondazione Betania affronta anche problema scuole

La quarantena nelle scuole “è un tema sentito sul quale la politica sicuramente è chiamata a fare una riflessione ed assumersi una responsabilità. E’ chiaro che siamo nell’alveo delle scelte che la politica deve fare sulla base anche delle indicazioni scientifiche del Comitato tecnico. Però una riflessione la dobbiamo fare perché l’obiettivo che abbiamo raggiunto è stato iniziare l’anno scolastico in presenza ma adesso l’obiettivo più grande è proseguire in presenza. Una valutazione sulla riduzione delle quarantene deve essere assolutamente presa in considerazione”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oggi in Calabria e in particolare nel capoluogo dove ha fatto visita a Fondazione Betania intrattenendosi con pazienti e personale sanitario.