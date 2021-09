Stulac: «Vittoria di testa, fisicamente siamo messi bene». Le dichiarazioni del centrocampista dell’Empoli

Leo Stulac a DAZN dopo Cagliari-Empoli.

SCONFITTA CON LA SAMP – «Non è cambiato tanto, siamo la stessa squadra. Con la Samp ci è andata male ma siamo andati avanti con la testa giusta e abbiamo fatto questa bella vittoria».

CONDIZIONE – «Amiamo lavorare tanto e fisicamente siamo messi bene. Continuiamo così».

ZERO VITTORIE IN CASA – «Non c’è nulla. Spero che la vittoria arrivi il prima possibile anche in casa».

L’articolo Stulac: «Vittoria di testa, fisicamente siamo messi bene» proviene da Cagliari News 24.