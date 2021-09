Vicario, che prestazione contro il Cagliari! I rossoblù pensano al ritorno

Prova eccellente quella di Guglielmo Vicario contro la sua ex squadra che lo ha ceduto in prestito all’Empoli per una stagione

Era la sua partita e non ha deluso le attese: Guglielmo Vicario ha messo in scena una prestazione praticamente perfetta contro il Cagliari, squadra proprietaria del suo cartellino che lo ha girato in prestito all’Empoli.

I rossoblù si sfregano le mani in vista del prossimo anno, con Vicario che tornerà alla base con un anno di esperienza in più maturata in Serie A; così la Gazzetta dello Sport giudica la sua prestazione: «Vola su Lykogiannis, bravo su Pereiro. Il Cagliari ha il portiere del futuro, ma lui ora prova a salvare l’Empoli»

