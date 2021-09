Volley Bergamo 1991 vince 4-0 contro la Futura Busto Arsizio

Dopo l’allenamento congiunto di mercoledì 22 settembre prosegue la settimana del Volley Bergamo 1991. Il test contro Futura Volley Giovani Busto Arsizio è terminato con il punteggio di 4-0 in favore delle ragazze di Giangrossi.

In un’ora e mezza di gioco al Palazzetto dello Sport di Bergamo le padrone di casa hanno dato ottime risposte al coach. Da segnalare la bella prestazione dell’opposto brasiliano Ana Paula Borgo che ha realizzato quindi punti di cui 13 in attacco con la percentuale del 42%, un ace e un muro. Non sono state da meno Sara Loda (14 punti ottenuti con il 46%) e Marie Schölzel (13 punti di cui dieci in attacco con una percentuale del 67% e tre a muro).

Tra le note positive per il tecnico Giangrossi l’efficacia del muro che ha permesso di realizzare undici punti con questo fondamentale e l’incisività delle diverse soluzioni tattiche provate anche in allenamento. Le atlete sono tornate in palestra giovedì pomeriggio, venerdì sosterranno una doppia seduta e sabato mattina prenderanno parte a un allenamento tecnico.

Tabellino

Volley Bergamo 1991-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 4-0 (25-16, 25-22, 25-21, 25-23)

Bergamo: Ogoms 7, Di Iulio 1, Borgo 15, Schölzel 13, Lanier 9, Loda 14, Faraone (L); Enright 7, Cicola, Turlà

2, Cagnin 8, Colleoni 1. All. Giangrossi

Busto Arsizio: Bici 13, Angelina 13, Lualdi 12, Demichelis 1, Sartori 6, Biganzoli 10; Bassi, Landucci N.E.,

Badini. All. Lucchini