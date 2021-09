Abraham: «Siamo pronti per il derby con la Lazio»

Abraham, autore del gol vittoria contro l’Udinese, si è proiettato verso il derby di domenica contro la Lazio

Abraham, autore del gol che ha permesso alla Roma di vincere 1-0 contro l’Udinese, si è proiettato verso il derby di domenica contro la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate nel post partita ai microfoni di Dazn:

«Siamo pronti per il derby di domenica. Me ne parlano qui dal primo giorno e non vedo l’ora di giocare. So che l’atmosfera sarà fantastica».

