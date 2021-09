Oggi, venerdì 24 settembre in Puglia, sono stati registrati 157 casi su 13.030 test per l’infezione da Covid, con una incidenza dell’1,2%. Tre i decessi.

Sono 59 i contagi emersi nel Leccese, 43 in provincia di Bari, 20 nel Foggiano, 19 nel Tarantino, 11 nel Brindisino, 5 nella Bat. Più un caso di residenza non nota e un residente fuori regione riclassificato e attribuito.

Gli attualmente positivi scendono sotto quota 3mila: sono 2.978. Le persone ricoverate in area non critica sono 168, 19 quelle in terapia intensiva.

L’articolo Covid in Puglia, 3 morti e 157 nuovi casi: 43 nel Barese. Attualmente positivi sotto quota 3mila proviene da Telebari.