I derby agrigentini, in programma domenica prossima tra Unitas Sciacca – Pro Favara e Mazarese – Mazara, saranno diertti da arbitri provenienti da altre federazioni nazionali.

Per il derby agrigentino è stato, infatti, chiamato Francesco Aloise di Lodi, mentre per quello tutto cittadino mazarese Alessandro Pizzi di Bergamo.

Per lo scontro dell’Esseneto contro il Marineo , la sfida con l’Akragas èp stata affidata a Bonasera di Enna, mentre DEon Carlo Misilmeri – Casteltermini a Giuseppe Mattace Raso di Palermo.

Il quadro completo della giornata di Eccellenza con le terne assegnate:

AKRAGAS – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO

Arbitro: Gaetano Bonasera di Enna

Assistenti: Roberto Cusimano e Manfredi Canale di Palermo

CANICATTI – MONREALE

Arbitro: Alessio Marino di Acireale

Assistenti: Nicola Conticello e Salvatore Rubino di Catania

C.U.S. PALERMO – CASTELLAMMARE

Arbitro: Andrea Augello di Agrigento

Assistenti: Gabriele Maria Lombardo di Caltanissetta e Francesco Camarda di Trapani

DON CARLO MISILMERI – CASTELTERMINI

Arbitro: Giuseppe Mattace Raso di Messina

Assistenti: Domenico Cono e Giuseppe Lugaro di Palermo

ENNA – NISSA

Arbitro: Francesco Comito di Messina

Assistenti: Cristiano Tina di Siracusa ed Andrea Varisano di Agrigento

PARMONVAL – DOLCE ONORIO MARSALA

Arbitro: Pierpaolo Longo di Catania

Assistenti: Salvatore Totaro ed Antonino Spano’ di Messina

MAZARESE – MAZARA

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo

Assistenti: Calogero Lo Giudice di Agrigento e Roberto Cracchiolo di Palermo

UNITAS SCIACCA – PRO FAVARA

Arbitro: Francesco Aloise di Lodi Assistenti: Pietro Fardella di Palermo e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani

L’articolo Eccellenza A 3^ giornata, le terne arbitrali assegnate sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.