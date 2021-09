Malagò: «L’azionariato popolare spinta coraggiosa, può aiutare il calcio»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato durante la presentazione di Interspac: le sue dichiarazioni

MODELLI – «L’azionariato popolare è una delle risposte, anche con formule giuridiche complesse. Esistono nel dna dei club spagnoli queste formule, c’è un modello ancora diverso in Bundesliga, che hanno il riferimento nelle società da copiare rispetto alle nostre. E’ chiaro, avere una forma al 100% che consenta di avere l’azionista tifoso è un sogno chimerico, ma potrebbe essere l’anticipo di quello che è un desiderio che esiste nel cuore della gente e può dare una mano a risolvere il sistema finanziario, deve andare di pari passo con alcuni criteri ed è chiaro. E’ una spinta coraggiosa che non mi sento di escludere, certi tifosi eccellenti possono essere un aiuto, magari essendo dei punti di riferimento in altri settori. Vediamo quello che succede, vi faccio i complimenti, c’è volontà di essere vicino alla maglia e di esporsi con idee. Viva lo sport, viva il calcio».

