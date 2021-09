Marelli spiega: «Pellegrini salterà il derby, non c’è niente da fare»

Marelli ha spiegato che nonostante un’ammonizione ingiusta non c’è nessun modo per impedire la squalifica di Pellegrini

Luca Marelli, ex arbitro e oggi opinionista di DAZN, è intervenuto sul proprio profilo Twitter per fare chiarezza sulla situazione di Lorenzo Pellegrini in vista del derby: nessuna possibilità che il centrocampista sia in campo.

«Premessa: la seconda ammonizione di Pellegrini è sbagliata, non è imprudenza ma semplice fallo negligente. Detto ciò, nessuna possibilità che il giocatore non venga squalificato: una giornata automatica per espulsione, anche se per doppia ammonizione»

