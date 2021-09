Mkhitaryan «Tre punti in ottica derby. E sull’espulsione di Pellegrini…»

Mkhitaryan ha detto la sua in vista del derby di domenica, soffermandosi anche sull’espulsione di Pellegrini

Mkhitaryan, dopo la vittoria con l’Udinese, ha detto la sua in vista del derby di domenica, soffermandosi anche sull’espulsione d,i Pellegrini costretto a saltare la stracittadina. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Era importante vincere oggi, sappiamo che tra tre giorni c’è il derby e quindi vanno aumentate le ambizioni per essere pronti per domenica. Espulsione Pellegrini? Non posso dire nulla. Abbiamo perso il capitano per il derby, un leader che trascina gli altri. Speriamo non accadano più certi momenti. Non c’era il secondo giallo ma ormai è successo. Pensiamo alla gara di domenica».

