Puliamo il Mondo, giornata ecologica a Macchiagodena: ecco quando

MACCHIAGODENA – Fermento a Macchiagodena per l’iniziativa Puliamo il Mondo. L’Amministrazione comunale macchiagodenese, in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile “Pietro Lalli” Macchiagodena, l’Associazione Sentieri in Quota Macchiagodena, la Pro Loco Macchiagodena, l’Avis e l’Associazione Alla Grandissima, ha aderito anche quest’anno all’evento “Puliamo il Mondo” organizzato in tutta Italia da Legambiente, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica, del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione delle Province Italiane in programma nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021.

Tanti giovani pronti per partecipare sabato mattina alla giornata ecologica per bonificare i siti degradati individuati dal Comune di Macchiagodena e dalle Associazioni locali.

«Ringrazio i responsabili e gli iscritti alle varie associazioni e quanti parteciperanno all’iniziativa Puliamo il Mondo – afferma il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone -. Iniziative così sono indispensabili, sia per migliorare il nostro territorio, sia per fare emergere il senso di appartenenza ad una comunità che è presente in ognuno di noi. Un paese non è bello o brutto a secondo quanti finanziamenti è in grado di intercettare, ma è bello o brutto in base a quanto amore riceve dalla sua gente. Nei prossimi giorni è previsto, sempre nell’ambito dell’iniziativa Puliamo il Mondo, un evento nella scuola per coinvolgere e motivare i bambini e i ragazzi sui temi dell’ambiente».

Insieme con Puliamo il Mondo, anche molte attività di cittadinanza attiva, integrazione e coesione sociale, nel nome della giustizia climatica. Accanto alle tradizionali attività di pulizia e cittadinanza attiva di Puliamo il Mondo, torna anche quest’anno Puliamo il mondo dai pregiudizi.

La storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare, giunta quest’anno alla sua 29esima edizione, da sempre unisce tanti piccoli gesti di pulizia e azioni di cittadinanza attiva, per promuovere la vivibilità e la bellezza dei luoghi, e negli ultimi anni si è caratterizzata anche come occasione di integrazione e di abbattimento delle barriere culturali e sociali.

Quest’anno Puliamo il Mondo si svolgerà pochi giorni prima della Pre-COP a Milano, la conferenza preparatoria della COP sui cambiamenti climatici, che quest’anno sarà decisiva per le sorti del pianeta.

