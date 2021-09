Quick poll Marche: il 40% dei marchigiani ha litigato con amici parenti o colleghi sui vaccini

L’istituto demoscopico Sigma Consulting ha svolto un’indagine per Vivere Marche per misurare il livello di conflittualità su vaccino e greenpass tra i marchigiani. Il risultato è un dialogo tra sordi che pur confrontandosi difficilmente sono disposti a cambiare idee a che pur di non litigare preferiscono tacere. Ma molti rapporti personali sono stati compromessi e anche la politica vedrà molti voti spostarsi.