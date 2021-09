Serie C, Modena-Entella e Catanzaro-Catania: via alla quinta giornata

Presto per fare bilanci o azzardare previsioni senza un ritorno. Ma alla quinta giornata la Serie C comincia a entrare nel vivo e, settimana dopo settimana, i valori cominciano a delinearsi. Stavolta cominciamo dal Girone B , dove il Modena ha l'occasione di prendere finalmente il volo dopo il 4-0 di Fermo costato la panchina all'ex Maurizio Domizzi. Con la Virtus Entella è una sfida al vertice, anche se nessuna delle due contendenti sinora ha rispettato le attese. Nulla di drammatico e niente che non si possa recuperare con un paio di vittorie, ma il guado del Braglia è il primo vero punto di svolta per la stagione delle due sqauadre. Il Pescara corre, può sfruttare il turno casalingo con la Viterbese e sembra aver assimilato bene il credo di Gaetano Auteri. La squadra gioca e convince, se ci fosse un pizzico di concretezza in più sarebbe davvero imprendibile, ma già così fa paura alla concorrenza. Siena compreso, nonostante il pari di Imola abbia frenato la corsa di Alberto Gilardino. Al timone c'è Perinetti, uno dei migliori anche nella gestione della settimana, perché non basta prendere giocatori per vincere il campionato. Serve la quotidianità e quella non è per tutti.Nel Girone C avanza il Bari, che però è atteso al varco dalla Paganese. Con Gianluca Grassadonia in panchina, per ora le cose vanno più che bene e, se dovesse espugnare il San Nicola, ci sarebbe pure l'aggancio in classifica. Ma il Bari ha un Simeri scatenato, che fa la differenza anche part-time. Il Catania galleggia, il Catanzaro non decolla e lo scontro diretto del Massimino può chiarire le idee. Stuzzica parecchio anche Foggia – Juve Stabia. Lo Zeman 4.0 per ora è un rebus, così come lo sono le Vespe, senza dimenticare un Palermo che non riesce a trovare un'identità precisa.Chiusura di sipario col Girone A . Il flop, per ora, è quello della Triestina, con la panchina di Bucchi che secondo qualcuno non è così solida. Due punti in quattro partite, ma tante attenuanti. Il mercato da fuochi d'artificio fatto tutto l'ultimo giorno e con giocatori palesemente fuori condizioni, infortuni a raffica ed episodi che girano contro. Dieci punti di distacco dalla vetta sono tantissimi, a tal punto che verrebbe da dire che siano già troppi per recuperare il gap. Vola il Padova, atteso alla trasferta abbordabile ma insidiosa di Busto Arsizio contro la Pro Patria, ha messo la quinta pure la Pro Vercelli, la sorpresa più grande quantomeno a questi livelli. Insegue il Sudtirol, mentre occhio al Lecco. Il connubio con Zironelli sembra funzionare e quando il tecnico vicentino riesce a farsi capire di solito la squadra esplode. Se son rose… Source