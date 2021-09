Pepe Reina è stato indicato all’unanimità dai quotidiani come il migliore in campo nelle pagelle di Torino Lazio

La Lazio è uscita dall’Olimpico di Torino con un punto molto importante colto in rimonta e in pieno recupero grazie ad un rigore trasformato da Ciro Immobile. Prestazione non particolarmente convincente dei biancocelesti, salvati in più occasione da Reina. Le pagelle dei principali quotidiani del giorno dopo elevano proprio lo spagnolo come migliore in campo indiscusso.

Corriere dello Sport

Reina 7, Marusic 6, Lazzari 5, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Hysaj 5.5, Akpa Akpro 6, Muriqi 6.5, Cataldi 6.5, Leiva 5, Luis Alberto 5, Milinkovic 5.5, Felipe Anderson 5.5, Immobile 6.5, Raul Moro 5, Pedro 5.5, Sarri 5.5

Gazzetta dello Sport

Reina 8, Marusic 5.5, Lazzari 6, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 6, Akpa Akpro 5.5, Muriqi 6.5, Cataldi 5.5, Leiva 5, Luis Alberto 5, Milinkovic 5.5, Felipe Anderson 5.5, Immobile 6.5, Raul Moro 5.5, Pedro 5. Martusciello 6.

Tuttosport

Reina 7, Marusic 5.5, Lazzari 5.5, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, Hysaj 5.5, Akpa Akpro 5.5, Muriqi 6.5, Cataldi 5.5, Leiva 6, Luis Alberto 5, Milinkovic 6.5, Felipe Anderson 6, Immobile 6.5, Raul Moro 5, Pedro 5, Martusciello 6.

Il Messaggero

Reina 7, Marusic 5.5, Lazzari 5, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 5, Akpa Akpro 5.5, Muriqi 6.5, Cataldi 6.5, Leiva 5.5, Luis Alberto 5.5, Milinkovic 6, Felipe Anderson 6, Immobile 7, Raul Moro 5.5, Pedro 6, Martusciello 6.

L’articolo Torino Lazio, le pagelle dei quotidiani: Reina sugli scudi proviene da Lazio News 24.