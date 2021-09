Urgnano: Lega e Fratelli d’Italia candidano Simone Bonfadini, volto nuovo della politica

Simone Bonfadini è un volto nuovo della politica urgnanese. Ha 36 anni, una laurea in scienze politiche, è un imprenditore nel campo dell’e-commerce ed è il candidato del centrodestra, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia. Ciò che lui e la sua squadra vogliono portare a Urgnano è freschezza, un cambio di rotta.

Quali sono le priorità del suo programma?

Riqualificazione del centro storico, energie rinnovabili per gli edifici pubblici e più ascolto al cittadino. Sono sintetico perché credo che non servano troppe parole, ma fatti concreti”.

Quali saranno le novità rispetto all’attuale amministrazione?

Per Urgnano negli ultimi anni è stato fatto troppo poco. Le persone si lamentano del fatto che il paese si è fermato, ci sono poche opportunità e i cittadini non vengono ascoltati, le loro istanze non vengono accolte.

Di cosa ha più bisogno il paese?

Di ascolto, di disponibilità da parte del Comune e del sindaco, ruolo che, se verrò eletto, ricoprirò a tempo pieno. Ciò che vogliamo fare ad esempio è cambiare gli orari degli uffici comunali, che attualmente non sono aperti al sabato. Abbiamo fatto una serie di incontri con varie realtà del territorio e in base a ciò che abbiamo raccolto siamo partiti per stendere il programma.

Sul tema della sicurezza cosa proponete?

La Polizia locale è sotto organico da tempo, quindi interverremo per aumentare il personale al fine di avere un territorio più presidiato. Ci piacerebbe che gli agenti avessero un ruolo diverso, con un controllo serale delle strade, dei parchi, della piazza e dei luoghi maggiormente sensibili.

I vostri programmi per le famiglie e il sociale quali sono?

Puntiamo sul lavoro: prevediamo incentivi per le aziende che assumono residenti e creeremo lo sportello “Ora lavora” che offrirà consulenze a 360 gradi per chi cerca il primo impiego, per chi si deve ricollocare, per la segnalazione di bandi, fondi per l’imprenditoria giovanile, femminile. Vogliamo anche trovare una nuova sede per la Casa dei colori, quella in cui sono ora è costosa e non adeguata.

Quali saranno le opere dei primi cento giorni?

Innanzitutto riorganizzeremo gli uffici per consentire l’apertura al sabato per agevolare anche i cittadini che durante la settimana lavorano e inizieremo a programmare la digitalizzazione dei servizi comunali. Il programma è vasto e le progettualità sono spalmate sul quinquennio, quindi non possiamo fare promesse nei primi cento giorni. Ciò che assicuriamo è una squadra che ha voglia di fare, composta da una parte politica e da una parte civica, persone che arrivano dal mondo del volontariato, ci sono giovani e pensionati, persone conosciute ma anche tanti volti nuovi. C’è stato un ricambio generazionale, basta candidati storici.

Qual è il vostro slogan?

“Prendiamoci cura di Urgnano e Basella” che è ciò che è mancato in questi anni.