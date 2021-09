Autoclub, la nuova DS 9 presentata a Bari: “Gioiello di tecnologia ed eleganza” – VIDEO

‘DS 9 Vip Night’. Questo il nome scelto per l’evento esclusivo organizzato ieri sera a Bari da Autoclub Group per presentare la nuova ammiraglia di casa DS Automobiles: “Un gioiello di tecnologia ed eleganza – dicono dalla concessionaria – simbolo del savoir-faire parigino”.

In un’atmosfera speciale, con gli ospiti dell’evento accolti in sede dalle note francesi di Marica Dipalma e da un rinfresco in stile parigino, sono state svelate tutte le caratteristiche della DS 9. Per l’occasione abbiamo intervistato Miriam Loiacono, Ceo di Autoclub Group.

