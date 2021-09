Campionato Primavera, la Lazio crolla contro la Salernitana

Campionato Primavera, la Lazio di Calori cade in trasferta contro la Salernitana. Decisivi i gol di Perrone e De Matteis

Si fermano a tre le vittorie consecutive per la Lazio Primavera, che non riesce a evitare la sconfitta sul campo della Salernitana. Tanti rimpianti per i ragazzi di Calori, che dopo aver subito gol da De Matteis sono andati più volte vicini al gol del pareggio.

Al 30′ però è arrivato anche il raddoppio di Perrone, che ha di fatto chiuso il match.

