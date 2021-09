Danilo Cataldi ha parlato alla vigilia del derby contro la Roma, una gara molto importante che potrebbe far svoltare la stagione

Danilo Cataldi, nel match program del derby, ha analizzato in questi termini la stracittadina di domani:

SULLA RETE COL CAGLIARI – «Non so se è stato il goal del riscatto, ma è stata una rete importante per me e per la squadra in un momento nel quale non stiamo raccogliendo quanto dovremmo».

SUL SUO GOAL NEL DERBY – «Le emozioni sono state enormi. Difficile raccontare cosa si prova in quei momenti ma posso assicurare che è stata felicità pura».

SULLA GARA DI DOMANI E SUL CONFRONTO SARRI-MOURINHO – «Mi aspetto un derby tosto e difficile, nel quale si sfideranno due squadre che vogliono affrontarsi a viso aperto. Non avvertiamo il confronto tra i tecnici, sicuramente sono due personalità forti, ma il derby è sempre Lazio contro Roma, non c’è giocatore o allenatore che possano essere più grandi di questo confronto».

L’articolo Cataldi: «Derby tosto e difficile. Sulla mia rete vi dico…» proviene da Lazio News 24.