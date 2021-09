Lazio Roma sarà anche Immobile contro Abraham: sfida a distanza

Il derby Lazio Roma di domani vivrà anche di alcuni duelli a distanza. Il più importante quello tra Immobile e Abraham

Lazio Roma sarà anche caratterizzato da alcuni duelli a distanza. Impossibile non pensare a Sarri contro Mourinho, con i biancocelesti che sono ancora un cantiere aperto e una squadra giallorossa che ha già l’impronta di Josè.

Ma, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, una sfida a distanza importante sarà anche quella tra Immobile e Abraham. Il primo è già a quota sei gol e sa bene come si reggono le pressioni di una stracittadina e non solo, mentre il secondo, pur avendo segnando solo due reti, ha dimostrando grande continuità e un ambientamento molto rapido. Insomma, una sfida che può decidere molto nell’andamento del match.

