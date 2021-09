Malinosvkyi si carica sulle spalle la Dea contro l’Inter, da rivedere la prestazione di Demiral

Musso 7 : Fin da subito non è giornata da divano, risponde alle critiche per il gol di Berardi

diventando strepitoso su colpo di testa di Vecino e su Lautaro. Poi blinda la porta.

Toloi 7 : Gioca tanti palloni, si fa trovare sempre reattivo a tutto campo, pronto e freddo a ribattere

col suo sinistro la respinta di Handanovic

Demiral 5,5 : Fiducia del mister uguale conferma dall’inizio mal ripagata in avvio con Dzeko che

lo grazia. Avvio con qualche sufficienza nell’accorciare la marcatura su Dzeko, Suicida con il

braccio largo che determina il rigore. Cena da offrire a Dimarco.

Palomino 6 : Fake news Cagliari, al mare di Sardegna ci va in vacanza. Il connazionale Lautaro gli

dà il benvenuto mentre lui è rimasto ancora sul pullman. Grave amnesia che costa il gol a freddo.

Si scuote dopo un nuovo giallo del sergente Maresca al 18’, fuori di nulla un suo colpo di testa

all’inizio dei secondi 45’ e la prestazione torna sufficiente, costretto a uscire per un problema

muscolare.

Maehle 5,5 : ( 23’ 2 t ). Seconda panchina consecutiva, non sfrutta l’occasione

Zappacosta 7 : È diventato certezza appena sbarcato di nuovo a Bergamo mettendo Maehle in

panchina, niente meno che un nazionale danese. Quando innesta il falco che c’è in lui, chiamala

falcata, diventa imprendibile. Grande sprint di Sartori al fotofinish , Perisic non lo prende mai.

Deroon 6 : Duecento partite con la Dea. Tatticamente sempre attento fino a quando si accende la

spia della riserva e va in sofferenza su Barella.

Freuler 6,5 : Coniuga intelligenza con “ mola mia “ . Naturalizzato bergamasco, soldatino

svizzero buono anche come guardia pontificia. Mette ordine dopo un avvio complicato senza mai

perdere la testa.

Gosens 6 : Sfida da autovelox sulla A 4, senza osare sull’acceleratore con Darmian, poi con

Dumfries non riparte mai.

Pessina 6,5 : Lavoro oscuro sulle tracce di Brozovic, avrebbe l’occasione d’oro sul sinistro al 26’.

Condizionato dall’infortunio di metà settimana stringe i denti fino al cambio

Djimsiti 6 : ( 16’ 2t) Entra quando la squadra soffre, mantiene una posizione sempre prudente

senza commettere errori gravi.

Malinovskyi 7,5 : Crede di essere su scherzi a parte, Maresca gli mostra un giallo eccessivo già al

terzo minuto. Chiamato ad accendersi, luci a San Siro illuminano il sinistro stratosferico che vale il

pareggio al 30’, non contento spara un nuovo sinistro che vale la ribattuta in gol del ritrovato Toloi (

1-2) . Fuochi d’artificio si ripetono con un clamoroso palo all’inizio del secondo tempo. Esce lui, si

spengono le luci. Il migliore a San Siro.

Ilicic. 6,5 : ( 16’ 2t) Tiene palla a prendere falli che servono a ridare ossigeno alla squadra, tenta

un paio di conclusioni senza fortuna.

Zapata 6,5 : Centro di gravità per i compagni. Lascia il lieto fine ai compagni , gioca per la

squadra, contro chi lo voleva a saldo, sempre pronto a favorire gli inserimenti centrali e le

proiezioni di Zappacosta.

Piccoli 6,5 : ( 16’ 2t) La Var gli impedisce di entrare nella storia, lui si fa trovare sempre pronto

Gasperini 7: Partita pazzesca, il pareggio accontenta l’Inter e lascia tanto amaro in bocca

all’Atalanta.