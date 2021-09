Carolina Morace, mister della Lazio Women, ha parlato sui social in vista della sfida di domani contro la Fiorentina

Dopo l’avvio a dir poco negativo, viste le tre sconfitte consecutive, la Lazio Women cerca il riscatto nel match di domani contro la Fiorentina. Ad analizzare la sfida è stata, sui social, mister Carolina Morace.

«Domenica alle ore 12.30 Lazio – Fiorentina al Fersini. Purtroppo per noi e per i nostri tifosi la partita sarà ancora a porte chiuse. La Fiorentina è una realtà ben consolidata nel calcio femminile ma, come noi, hanno avuto una partenza difficile. Umiltà e concentrazione per dare sempre il massimo», queste le sue parole su Instagram.

L’articolo Morace: «Con la Fiorentina serviranno umiltà e concentrazione» – FOTO proviene da Lazio News 24.