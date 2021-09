Il Napoli di Luciano Spalletti continua la preparazione per il match di domani sera contro il Cagliari

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a prepararsi per affrontare il Cagliari guidato dall’ex Walter Mazzarri. Come riporta il sito ufficiale www.sscnapoli.it, questa mattina gli azzurri hanno svolto l’allenamento con una prima fase dedicata a torello e attivazione atletica per proseguire con sviluppo di calci piazzati ed esercitazione tattica. A concludere partitella a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato per Lobotka.

L’articolo Napoli, allenamento mattutino in vista del Cagliari proviene da Cagliari News 24.