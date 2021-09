Nazionale, Cragno e Meret si contendono il ruolo di vice

Per il posto da vice di Donnarumma, è lotta aperta tra Alessio Cragno del Cagliari e Alex Meret del Napoli

Secondo quanto riferito stamane da La Gazzetta dello Sport, per Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari è arrivato il momento di conquistare una volta per tutte il posto in Nazionale.

Sarà lotta aperta tra il portiere rossoblù e Alex Meret del Napoli per diventare il vice Donnarumma.

